Donna sfrattata dall'abitazione: Adl Cobas Rimini si mobilita per la difesa dei diritti abitativi

Attualità

Rimini

| 12:35 - 22 Marzo 2023

L'ADL Cobas Rimini.



Questa mattina (mercoledì 22 marzo) l'ADL Cobas (Associazione Diritti Lavoratori Rimini) ha partecipato in modo solidale alla colazione contro lo sfratto presso l'abitazione Acer di una donna sola con una figlia minore. La situazione è stata seguita dall'associazione fin dall'inizio della pandemia, quando, a seguito della morte del padre e a causa di una cattiva gestione del processo di subentro, Acer ha comunicato la perdita dell'assegnazione e l'imminente sfratto.



ADL Cobas Rimini è intervenuta in diverse occasioni per denunciare la situazione abitativa precaria che affligge la città, evidenziando l'assenza di una regolamentazione in materia di affitti brevi che sta producendo un'espulsione dei residenti dalla città e tante nuove persone in precarietà abitativa.



Inoltre, l'associazione si chiede che fine abbia fatto la sospensione degli sfratti adottata per la scorsa estate solo sugli alloggi del patrimonio Acer e se ci sia la volontà politica di riattuarla, "con un pò di coraggio in più, estendendola all'intero patrimonio in locazione". La situazione abitativa nella città di Rimini è infatti "sempre più compromessa e il rischio che le persone coinvolte perdano la loro abitazione è molto alto".



L'ADL Cobas Rimini chiede all'amministrazione di stipulare contratti con alcune strutture per il blocco dei prezzi durante la stagione estiva, in modo da evitare l'impennata speculativa dei prezzi di alberghi e residence e la conseguente espulsione delle persone in precarietà abitativa, tra cui sempre più lavoratori.