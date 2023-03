Cinema, al Tiberio di Rimini in prima visione 'Miracle' di Jang Hoon

Eventi

Rimini

| 12:02 - 22 Marzo 2023

Una scena del film.

Al Cinema Tiberio di Rimini da giovedì 23 a domenica 26 marzo, è in programma, in prima visione, il film Miracle di Jang Hoon Lee con Moon-Sung Jung, Jung-min Park e Sung-min Lee, film vincitore del premio del pubblico al Far East Film Festival 2022. Ambientato negli anni ’80, il film racconta la storia di Joon-kyung, studente liceale genio della matematica, che vive in un remoto villaggio di montagna.



Dove abita il ragazzo non c’è una stazione ferroviaria, nonostante i treni passino ogni giorno di lì, senza mai fermarsi. Eppure l’unico mezzo che permetterebbe agli abitanti del paese di spostarsi con grande facilità e senza rischi, sarebbe proprio il treno.

Nonostante Joon-kyung abbia scritto diverse lettere al Presidente per chiedere di inserire una fermata ferroviaria nei pressi del loro villaggio, il ragazzo non ha mai ricevuto alcuna risposta. Aiutato da sua sorella, dall’amica Ra Hee e dai suoi compaesani, il giovane inizia a costruire una stazione, mentre cerca di trovare il modo di incontrare il Presidente di persona.

Proiezioni giovedì 23 marzo, ore 21, venerdì 24 marzo ore 21, sabato 25 marzo, ore 17 ed ore 21 domenica 26 marzo, ore 16, ore 18.30 ed ore 21 (la proiezione delle ore 21 di domenica 26 marzo è in versione originale coreana con sottotitoli in italiano). Biglietti € 7 interi, € 6 ridotti, € 5 ridotti Tiberio Club. Per gli appassionati della versione originale c’è la possibilità, con la Promo Replay VOS di poter vedere il film sia in italiano che in versione originale, pagando per la seconda € 3 presentando il biglietto acquistato per la versione italiana.