Vietato l'ingresso al prete per la benedizione a scuola, interviene il comune

Pennabilli

| 11:07 - 22 Marzo 2023

Il prete non può entrare nelle classi per la benedizione di Pasqua, il Sindaco emana una ordinanza perché i sacerdoti possano invece accedere alle scuole. La vicenda è capitata a Maiolo in una scuola materna ed elementare che fa parte dell'Istituto Statale comprensivo Olivieri di Pennabilli. Secondo quanto recita l'ordinanza, il 18 marzo sarebbe stato impedito l'ingresso a scuola ad un sacerdote. A questo ha fatto seguito una circolare della Dirigente scolastica, datata 21 marzo, nella quale è stato disposto il divieto di svolgere "il rito della benedizione Pasquale all'interno degli edifici scolastici durante l'orario dedicato alle attività didattiche".



Nell'ordinanza emessa dal Sindaco del comune di Pennabilli il 22 marzo, viene ribadito che la disposizione "non può impedire l'accesso ai sacerdoti e ai ministri del culto cattolico ai locali ove si tengono le lezioni e si svolge attività didattica, per il tempo occorrente alla celebrazione del rito della benedizione". La presenza di alunni di diverso credo, si legge ancora nell'ordinanza, può essere tutelata con semplici accorgimenti nei luoghi della scuola.

Il documento si conclude con l'ordine alla Dirigente scolastica di consentire l'accesso ai sacerdoti all'interno dei luoghi della scuola (aule ed uffici) anche durante "l'orario dedicato allo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto dei portatori di diverse culture religiose ai quali deve essere consentito l'allontanamento momentaneo".