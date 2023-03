Cattolica, riqualificazione via Ferrara: ultimi lavori nel 'travagliato' cantiere

Attualità

| 10:38 - 22 Marzo 2023

Assessore Alessandro Uguccioni nel cantiere di via Ferrara.

"Finalmente ridiamo dignità ad uno dei principali ingressi alla zona mare di Cattolica". Con queste parole l'Assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Uguccioni, commenta l'ormai imminente chiusura dei lavori di riqualificazione della via Ferrara. "Una strada - continua - che da troppo tempo necessitava di una sistemazione. Abbiamo dovuto attendere più del preventivato, per una serie di imprevisti sul cantiere ed ai sottoservizi. Ma n'è valsa la pena. Il progetto messo in campo dall’Amministrazione, infatti, oltre alla semplice riasfaltatura della strada, ha visto la riqualificazione dei marciapiedi, con eliminazione delle barriere architettoniche presenti, e la sostituzione dell’illuminazione pubblica ormai vetusta. Non possiamo che ritenerci soddisfatti per la nostra comunità e per i turisti che percorreranno via Ferrara in vista della stagione estiva".



LA CRONISTORIA "TRAVAGLIATA". Nel suo complesso, l'intervento ha previsto una spesa di quasi 140mila euro. Per rispettare i termini legati al recepimento di fondi regionali, il cantiere ha preso avvio nello scorso mese di luglio. Tuttavia, per evitare di creare interferenza e disagio all'afflusso turistico ed alle attività commerciali, si è trattato di un primo intervento "tampone" con i lavori che sono stati quasi subito sospesi per riprendere a novembre. Ma le lavorazioni, purtroppo, hanno subito un ulteriore stop imprevisto, a metà novembre, a causa di una dispersione di gas alla condotta principale. Si è reso, quindi, necessario l'intervento a cura di Adrigas. La società ha provveduto alla sostituzione della vecchia condotta. Contestualmente, però, si è dovuto sospendere il cantiere per il rifacimento dei marciapiedi dell'arteria cittadina. Anche le condizioni climatiche, oramai giunti a cavallo tra la fine del 2022 e l'anno nuovo, hanno influito per via delle basse temperature che impedivano l'esecuzione dei tappetini di usura in asfalto. Si è giunti quindi allo scorso mese di febbraio con la ripresa dei lavori, durante i quali non sono mancati ripetuti interventi degli Enti gestori dei sottoservizi per la manutenzione straordinaria alle reti e nuove canalizzazioni per la posa dei cavi elettrici per la pubblica illuminazione e dell’impianto di irrigazione. Si arriva, quindi a questi giorni.



PROSSIMO STEP IL TRATTO VIA DEL PRETE-VIALE DANTE. Per considerare definitivamente chiuso il cantiere rimangono da effettuarsi le ultime lavorazioni, quali il rifacimento della segnaletica orizzontale, la piantumazione delle nuove alberature. “Per le pessime condizioni della sede stradale si è dovuto ricorrere ad un maggiore apporto di materiali nuovi per il rifacimento della via e questo ha comportato una variazione del quadro economico, che già risentiva degli aumenti del costo delle materie prime. In questo momento, quindi, le risorse non ci permettono di proseguire con la riqualificazione nel tratto tra via Del Prete e via Dante. Lavori che faremo il primo possibile con il reperimento di nuovi fondi”.