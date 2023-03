Vela, a Rimini la Selezione Interzonale Optimist evento di punta della stagione

Sport

22 Marzo 2023

Dopo la Regata Zonale Optimist che domenica scorsa ha visto scendere in mare oltre 140 ragazze e ragazzi dai 9 ai 15 anni, nel weekend del 24-25-26 marzo lo Yacht Club di Rimini ospiterà uno degli eventi di punta della stagione velistica 2023, che regalerà spettacolo, divertimento e tantissime emozioni agli appassionati di discipline nautiche.



Nello specchio d'acqua antistante la Marina di Rimini andrà infatti in scena la Selezione Interzonale Optimist (monoscafo dotato di vela), organizzata dallo Yacht Club Rimini. Una regata valida per il passaggio alle selezioni nazionali per i Campionati Europei e Mondiali, aperta ai timonieri nati tra il 2008 e il 2012 (divisione A) appartenenti alle zone X-XI-XII-XIII. Al momento sono più di 200 gli iscritti provenienti da quattro Regioni diverse (Emilia-Romagna, Marche, Veneto e Friuli Venezia Giulia) che faranno rotta su Rimini per dare vita ad una competizione che avrà tra i suoi protagonisti anche le veliste e i velisti dello Yacht Club Rimini.







"Il weekend appena trascorso - spiega Luca D'Apote, direttore sportivo vela derive - è stato ricco di soddisfazioni per le nostre ragazze e i nostri ragazzi. Guidati dai coach Fabrizio ‘Bicio’ Marzocchi (juniores) e Ludovica Gabellini (cadetti), si sono messi in evidenza e hanno dato filo da torcere ai loro avversari, ottenendo in alcuni casi dei buoni piazzamenti. Siamo certi che vedremo delle ottime prestazioni anche in occasione della Selezione Interzonale Optimist, uno degli eventi più attesi della stagione. Se le condizioni meteo saranno favorevoli, ci attende sicuramente un fine settimana di grande sport".