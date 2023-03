Radiodrammi di Romagna, torna il podcast sul teatro in dialetto

Attualità

Emilia Romagna

| 10:05 - 22 Marzo 2023

Francesca Airaudo, Mirco Gennari e Giorgia Penzo.

Vede la luce il secondo volume di Radiodrammi di Romagna, progetto di Città Teatro con il contributo della Regione Emilia-Romagna (“Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell’Emilia-Romagna”), nato nel 2022 con l’obiettivo di creare un archivio sonoro del Teatro in dialetto dell’Emilia Romagna, dei suoi autori, delle sue voci e dei suoi molteplici dialetti.



Sono cinque i nuovi podcast del secondo volume, registrati fra Dicembre 2022 e Gennaio 2023 con la collaborazione di numerosi artisti e compagnie che da anni coltivano il dialetto come lingua di scena. Franco Mescolini (Shakespeare in dialet), Tinin Mantegazza con Gio-vanni Nadiani (Leardo e’ re) Alfredo Panzini (Il padrone sono me!), ma anche Giustiniano Vil-la (Viva Villa!) e Francesco Gabellini (Il pacifista),sono gli Autori dai quali sono stati creati i podcast: non si tratta di registazioni audio di spettacoli, ma vere e proprie re-incisioni originali in studio, con un editing inedito è ascoltabile gratuitamente sul sito di Città Teatro oppure su radiodrammidiromagna.it.



Il progetto, ideato da Francesca Airaudo e Giorgia Penzo per Città Teatro con la cura dram-maturgica di di Davide Schinaia e la comunicazione di Giulia Airaudo, ha coinvolto, per la realizzazione del primo volume, tanti artisti che hanno con entusiasmo accolto l’invito a re-gistrare in versione “radiofonica” di opere in dialetto già portate al successo in teatro sotto forma di messa in scena o di reading: “Un approccio alle parole e ai suoni del dialetto dunque non solo come tesoro linguistico di un passato da custodire ma come accadimenti del contemporaneo” dalle parole del Comitato Scientifico composto da Fabio Bruschi, Giuseppe Bellosi, Davide Pioggia, che sostengono il progetto fin dall’esordio.