Assemblea Avis a Rimini, donazioni diminuite ma tiene l’autosufficienza locale

| 09:58 - 22 Marzo 2023

E’ fissato per sabato 25 marzo alle ore 14.30 l’appuntamento annuale per i volontari avisini della Provincia riminese. La 44° Assemblea si terrà a Rimini, c/o la Sala “Sole” del Centro Congressi SGR, in via Chiabrera n° 34/D. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione presenterà i risultati raggiunti nel 2022, con il relativo bilancio di gestione, Relazione di Missione, Relazione dell’Organo di Controllo e il Bilancio Sociale.



L’anno appena trascorso ha visto diminuire le donazioni di sangue, complessivamente n° 16.249, complice il periodo pandemico che ha caratterizzato i primi mesi dell’anno. L'autosufficienza locale in emocomponenti da trasfondere è stata assolutamente mantenuta, i donatori sono stati sollecitati da chiamate continue per mantenere lo standard di raccolta richiesto dallo specifico progetto di Area Vasta Romagna per il mantenimento delle necessità trasfusionali, fra cui la donazione organizzata per appuntamento, secondo i vari gruppi sanguigni e con possibilità di prenotazione della donazione stessa.



“Occorre diffondere la cultura della solidarietà e del dono del sangue al più ampio numero di concittadini possibile, per ovviare a possibili momenti di carenza e/o di esubero nella raccolta. Avis rinnova l’appello, quindi, a tutti coloro che, in buona salute, possono effettuare il percorso per diventare donatori di sangue. Donare sangue è un gesto consapevole, facile, appagante, ma soprattutto è fondamentale il concetto di “donare cosa serve e quando serve”, motivo per il quale, al di là dei numeri, si può esprimere il concetto di fattiva Solidarietà.”