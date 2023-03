Dentro al cruscotto 44 dosi di cocaina, 34enne arrestato a Miramare

Cronaca

Rimini

| 08:40 - 22 Marzo 2023

Immagine di repertorio.

Cocaina pronta per lo spaccio nascosta nel cruscotto dell'auto. E' finito in manette un 34enne fermato dalla Polizia a Miramare alle 13 di martedì 21 marzo. Gli agenti della Squadra Mobile erano impegnati in una attività di controllo antispaccio. Hanno notato un'auto con alla guida una persona sospetta e hanno così proceduto al controllo. L'uomo era nervoso ed agitato. Gli agenti hanno notato un rigonfiamento all'altezza del cruscotto. Con un cacciavite è stata sollevata la parte superiore e all'interno è stato scoperto un vano con 30 grammi di cocaina divisi in 44 dosi pronte per lo spaccio. Inoltre c'erano anche 5mila euro in contanti.

Il 34enne è stato arrestato, si trova ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.