Alunni dell'Istituto Comprensivo puliscono la spiaggia di Cattolica

Attualità

Cattolica

| 08:26 - 22 Marzo 2023

Gli alunni al lavoro in spiaggia.

Si è svolta ieri, 21 marzo, la seconda giornata di pulizia della spiaggia di Cattolica promossa dalle classi terze delle primarie dell'Istituto Comprensivo di Cattolica e che ha visto coinvolte numerose classi dell'intero Istituto. Una iniziativa nell'ambito del progetto "Crescere nella cooperazione" in collaborazione con il consorzio "Un cuore di gentilezza". Per l'appuntamento, svoltosi a partire dalle ore 14 e con due ritrovi (presso la Foce del Conca e spiaggia libera zona Porto), si è scelta una data non casuale: inizio della primavera, Giorno della gentilezza, nonché Giornata mondiale della poesia. Dopo l’accurata ispezione di bambine e bambini è stata raccolta una notevole quantità di rifiuti che ha premiato il loro impegno.



L'Assessore alla Pubblica istruzione Federico Vaccarini ha voluto incontrare docenti e soprattutto i giovanissimi protagonisti impegnati in tale attività. "E' davvero un piacere - ha sottolineato - vedere così tanta partecipazione per un tema importante come quello della salvaguardia dell'ambiente. Ribadiamo l'importanza e sosteniamo questi eventi volti ad educare i più piccoli alla cittadinanza attiva, al rispetto dei beni comuni e delle regole condivise. Li ringraziamo, insieme alle loro insegnanti, e siamo fiduciosi per il futuro: siamo convinti che sono e sapranno essere cittadini responsabili della nostra comunità".