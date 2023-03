Chiude il negozio Foot Locker nel centro storico di Rimini dopo tre decenni di attività

Attualità

Rimini

| 07:20 - 22 Marzo 2023

Il famoso negozio di articoli sportivi Foot Locker, situato nel centro storico di Rimini, ha chiuso dopo circa tre decenni di attività. Il negozio era diventato un punto di riferimento per gli appassionati dello sport e della moda sportiva, rappresentando una vera e propria rivoluzione nel mondo del retail riminese negli anni '90. Nonostante la chiusura del negozio, la decisione della catena americana di chiudere almeno 400 punti vendita nei centri commerciali degli Stati Uniti entro il 2026 suggerisce che potrebbero esserci altri progetti in cantiere. Resta da vedere se Foot Locker riaprirà in futuro sotto una nuova veste, magari in una posizione diversa e lontana dai grandi centri commerciali.