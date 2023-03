Calcio giovanile, Rimini: Under 17 fermata sul pari dall'Imolese (2-2)

Sport

Rimini

| 01:51 - 22 Marzo 2023

Foto Loris Pierini.

I risultati delle squadre del settore giovanile



UNDER 17 – 15ª Giornata



RIMINI FC – IMOLESE 2-2



RIMINI FC: Sammarini, Ciavatta, Bacchiocchi (36’ st Zighetti), Carbonara (1’ st Belletti), Brisku, Volonghi, Cesarini (25’ st Orioli), Imola, Capicchioni (11’ st Paganini), Hassler, Giacomini (25’ st Urciuoli). A disposizione: Bianchi, Coppola, Sposato, Bartoletti.



Allenatore: Oscar Muratori.



IMOLESE: Cinquemani, Berardi, Zironi, Armaroli, Dragoi, Dandini, Manes, Marozzi, Etuss, Matta, Giugliano. A disposizione: De Falco, Mengoni, Valentini, Guidi, Romagnoli, Vallini.



RETI: Matta (I), Etuss (I), Hassler (R), Paganini (R).



NOTE. Ammoniti: Zighetti, Volonghi.



UNDER 16 – 14ª Giornata



REGGIANA – RIMINI FC 0-0



REGGIANA: Pagani, Truglia, Ferretti, Giallongo (26’ st Mereu), Strozzi, Agnesini, Ruggeri, Antuono, Bartoli, Bertolini (26’ st Battaglia), Ognibene (35’ st Galeone).



A disposizione: Prati, Tasselli, Rossi, Pellegri, Negri, Uhunamure. Allenatore: Panisi.



RIMINI FC: Ripari, De Gaetano, Imola, Petrini, Magi, Lepri (12’ st Brolli), Cagnoli, Jubani, Bernardi, Zanieri (18’ st Fiordalisi), Rota (18’ st Acunzo). A disposizione: Di Ghionno, Verni, Morri, Para. Allenatore: Pieri.



UNDER 15 – 15ª Giornata



RIMINI – IMOLESE 3-3



RIMINI FC: Cherubini, Bizzarri, Drudi, Scirocco (5′ st Nava), Zammarchi (5′ st Di Pollina), Manzi, Cenci (21′ st Fontemaggi), Mataj (5′ st Celani), Molfetta, Foschi, Arlotti.



A disposizione: Perazzi, Ballarin, Badioni, Ramja, Eco. Allenatore: Berretta.



IMOLESE: Franceschelli, Zaccarelli (13′ st Donattini), Ayari, Hoxha, Dattilo, Benincasa (21′ st Conforto), Baruzzi (13′ st Sangiorgi), Falcinelli (34′ st Rondinelli), Giambarveri (dal 34′ st Speculato), Cipriani, Ruffino. A disposizione: Ferretti, Lombini, Benini, Naldi. Allenatore: Casadio.



Reti: 2′ pt – 37′ pt Ruffino (I), 19′ pt Giambarveri (I) – 24′ st Di Pollina (R), 27′ st Manzi (R), 37′ st Arlotti (R).



NOTE. Ammoniti: Mataj, Baruzzi, Hoxha, Franceschelli, Molfetta.



Intensa ed emozionante partita tra i ragazzi di mister Berretta e i pari età di Imola che termina con un pareggio per 3-3. Nonostante lo svantaggio per tre reti a zero, i biancorossi riescono a recuperare il passivo del primo tempo negli ultimi 15 minuti di gara. Pochi minuti dopo il fischio d’inizio Ruffino porta in vantaggio l’Imolese, che al 19’ con Gambaveri allunga e al 37’ cala il tris sempre con Ruffino che sigla la doppietta personale. Nonostante lo svantaggio per tre reti a zero, i biancorossi con una grande3 prova di carattere riescono a recuperare il passivo del primo tempo negli ultimi 15’ minuti di gara grazie alle reti di Di Pollina, Manzi e Arlotti.



UNDER 15 FEMMINILE – 15ª Giornata



RAPID VIADANA – RIMINI FC 1-3



RIMINI FC: Mariani (73’ Vanucci), Giunta (73’ Belhai), Mascella, Pesaresi, De Sio (50’ Mastelloni), Celeschi (63’ Paganelli), Spadazzi (43’ Della Rosa), Ferraro (50’ Cola), Vecchione.



RETI. 5’ Vecchione (R), 29’ Carpi (RV), 49’ e 69’ Dellarosa.



NOTE. Ammoniti: Pesaresi.



UNDER 14 PRO – 19ª Giornata



RIMINI FC – PIACENZA 2-0



RIMINI FC: Savoretti, Amantini, (30 st Macchour ) Di Angelo (7’ st Odino), Vichi, (14’ st Paganini) Tito, Bartolucci, Pensalfini, (20’ st Mariotti) Arseni, (14’ st Ciaroni) Frati, Fabrizio, Fulvi, Frati, Alessio (15’ st Giovagnoli). Allenatore: Berardi.



PIACENZA: Costa, Granata, Piacentini, (20’ st Olivari) Molinaroli, (30’ st Chiodardi) Mitev, Della Giovanna, Ragno,(7’ st Guzzaloni) Caroprese, (15’ st Di Giacomo) Sofyan, (12’ st Sanogo), Barani, (12 st Chierici), Bignamini (20’ st Caramatti). Allenatore: Montagna.



RETI: 7’ Fabrizio Frati, 34’ Alessio Frati.



NOTE. Ammoniti: Alessio Frati.



UNDER 13 PRO – 24ª Giornata



RIMINI FC – SAN MARINO

P.T. 2-0 Reti Aurei al 3′, Angelini al 15′.



RIMINI FC: Alberani, Cevoli, Lunedei, Kasalla, Costantini, Aureli, Cassano, Angelini, Dhelpra.



SAN MARINO: Fabbri, Zavaglia, Mazza, Piergiacomi, Ceccoli, Nicolini, Tesei, Renzi, Testoni.



S.T. 0-3 Reti Scanni al 2′ e al 6′, Mazza al 18′.



RIMINI FC: Guidotti, Hernandez, Ricci, Donini, Romani, Bertoni, Montani, Gabellini, Giusti.



SAN MARINO: Della Valle, Ceccoli, Zavaglia, Mazza, Prendi, Nicolini (al 11′ Renzi), Della Balda, Angelini, Scanni.



T.T. 2-0 Reti: Aureli al 2′, Costantini al 19′.



RIMINI FC: Alberani, Lunedei (al 17′ Ricci), Donini, Kasalla, Costantini, Aureli (al 11′ Cevoli), Cassano, Angelini (al 17′ Dhelpra), Montani.



SAN MARINO: Fabbri, Zavaglia, Mazza, Piergiacomi, Ceccoli, Nicolini, Tesei, Renzi, Testoni.



Q.T. 0-0.



RIMINI FC: Guidotti, Hernandez, Ricci (al 16′ Donini), Romani, Bertoni, Cassano (al 8′ Lunedei al 16′ Cevoli), Gabellini, Dhelpra (al 17′ Montani), Giusti.



SAN MARINO: Fabbri, Zavaglia, Mazza, Piergiacomi, Ceccoli, Nicolini, Tesei, Renzi, Testoni.