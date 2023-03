Calcio Promozione, tegola sulla Sampierana: Lanzi out, in attacco avanzato Diversi

Sport

Cesena

| 09:50 - 22 Marzo 2023

Matias Diversi.

La tegola dell’infortunio all’attaccante Glauco Lanzi nel primo tempo contro il Bakia ha in parte rovinato in casa Sampierana la festa per la vittoria (2-0): l’entità del guaio muscolare è ancora da definire, ma nel prossimo turno il bomber sarà certamente assente e probabilmente sarò sostituito da Matias Diversi, autore della seconda rete al Bakia, esterno di fascia di 1,85, ma fino a due stagioni fa attaccante (è prossimo alla laurea in Ingegneria elettronica).



Matias Diversi, come è stata la vittoria su Bakia?



“Nel primo tempo abbiamo messo al sicuro la partita con la rete di Pungelli in avvio e la mia sul finire di frazione: Pippi su un lancio lungo ha effettuato uno stop a seguire, la sua conclusione davanti al portiere è stata respinta, Pippi ha rimesso in mezzo la palla ed in scivolata il sottoscritto ha ribadito in gol. Abbiamo impresso il nostro ritmo senza rischiare nulla. Peccato per l’infortunio di Lanzi, un’assenza che si somma alla squalifica di Narducci”.



E lei lo ha sostituito e ha segnato…



“Il mister ha spostato Giovanni Rossi nel ruolo di terzino e io sono salito in attacco. E’ già successo in una delle due partite che Lanzi ha saltato per squalifica, contro il Torconca, e ho pure segnato con la battuta di sinistro, il mio piede preferito, sfruttando con un taglio tra i due centrali un assist di Pippi. Sono a disposizione del mister”.



Senza Lanzi e Narducci la trasferta di Fratta Terme diventa più complicata. Contate in un aiutino del Novafeltria, la terza della classe, che ospita il Gambettola?



“Sono entrambi due pedine molto importanti alla pari degli altri diciotto, credo che chiunque sia stato chiamato in causa in questa stagione per assenze e infortuni abbia fatto la sua parte e sarà così anche questa volta contro un avversario che all’andata ci mise alla frusta e che contro la capolista darà il massimo. Dobbiamo raccogliere i tre punti, prima di tutto pensare a noi stessi. Il risultato del Gambettola viene dopo”.



Qual è la vostra tabella di marcia nelle restanti cinque partite?



“Dobbiamo mantenere il +4 sul Gambettola fino allo scontro diretto dell’ultima giornata in casa loro. Per stare dalla parte del sicuro e non sperare negli scivoloni della rivale, che non mollerà di un centimetro fino alla fine, dobbiamo solo vincere. Lo abbiamo ben chiaro in testa tutti quanti. Siamo al rush finale, dobbiamo dare tutto”.



Come interpreterà Diversi il ruolo di attaccante centrale?



“Lanzi è un giocatore esperto, è uomo d’area e si mette anche al servizio della squadra facendola salire spalle alla porta, recupera palloni, lotta. A me, invece, piace attaccare la profondità, buttarmi negli spazi fermo restando che anche io sul gioco aereo grazie alla mia altezza faccio la mia parte. Sono tranquillo, sono un giocatore che si adatta a tutte le posizioni: sono stato utilizzato anche da difensore centrale. In settimana lavoreremo affinché io assieme ai miei compagni possiamo sopperire al meglio all’assenza di Lanzi”.