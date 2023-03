Riccione, Kook Bistrò nel periodo pasquale apre dal mattino: colazioni e brunch. Di sera cena e dj set per il dopo

Attualità

Riccione

| 11:08 - 24 Marzo 2023

A poco più di un mese e mezzo dall'apertura (inaugurazione venerdì 3 febbraio), il Kook Bistrò Experience, a Riccione - il nuovo elegante locale che si affaccia sul Palazzo dei Congressi, a due passi da viale Ceccarini, il salotto della Perla Verde, e dal Palazzo del Turismo – scalda i motori in vista della stagione turistica ormai alle porte. Grandi manovre, intanto, per le feste di Pasqua, il week end el 25 aprile e quello dell'1 maggio.



“Siamo pronti per far sentire a casa loro i turisti che sbarcheranno in Riviera, in particolare qui a Riccione e che a Kook si trovreanno a casa” dice Pino Muggeo che con la famiglia gestisce il locale che sorge accanto a Suite Home Hotel Ceccarini 9, un quattro stelle Superiore, che ha preso il posto dell’ex hotel Principe Majestic chiuso dal 2016. Non offre servizio di cucina l'hotel, il Bistrò dunque è punto di riferimento anche per i clienti che a loro discrezione possono fruire del servizio di room service.





L'imprenditore riminese si dice contento dell'attenzione che i clienti hanno riservato al nuovo locale: “Stanno apprezzando le nostre proposte, un’accurata scelta di piatti della cucina tradizionale di pesce e di carne rivisitati in chiave moderna con tante etichette di vini e bollicine. Il nostro punto di forza è la qualità” assicura.





Ma da vero Bistrò il Kook non offre solo il servizio ristorante. Propone anche aperitivi e dopocena accompagnati da Dj Set – ogni week end è un piccolo avvenimento -, è il luogo ideale per un intimo tete a tete oppure feste di compleanno e ritrovi in amicizia in un ambiente elegante che ti mette comunque a tuo agio. E non è finita qui perché nel periodo pasquale il locale comincerà ad animarsi dalle 7 del mattino di tutti i giorni fino alle 2 di notte (ora è aperto dal mercoledì alla domenica) con la proposta di ricche colazioni a buffet con dolce e salato curate con maestria dalla chef Barbara Nicolini, per proseguire con il brunch, continuare con l'aperitivo e il pranzo e poi vivere la seconda parte della giornata con tutte le altre proposte. Quando le temperature si alzeranno nella parte esterna del locale verrà aperto il dehor per vivere il locale in maniera più informale.





In una piccola vetrina di fronte all'ingresso, a cadenzare il ritmo della giornata, saranno esposti i prodotti: dalla frutta ai sandwich, dai carpacci alle misticanze di verdure, dalla ricche tavole di salumi e formaggi con finger food al pesce pronto per finire sulla griglia, al crudo e via andare.



Ma fermarsi al Kook significa anche solo sorseggiare i cocktail sartoriali creati dal bartender Francesco Ismenghi, oppure un calice di buon vino o di champagne, assaggiare uno dei gustosissimi dolci anch'essi preparati dall'executive chef Maurizio De Sisto.



Come spiega l'architetto Massimo Simonetti, che ha progettato e realizzato il Kook Bistrò Experience (il professionista ha firmato tanti locali che hanno fatto la storia del turismo come - per citarne solo uno - il Caffè delle Rose), la varietà delle proposte è un modo per dare continuità alla giornata come è nel dna del Bistrot: un classico contemporaneo, espressione della vita moderna.



In via di definizione anche una serie di appuntamenti, serate a tema caratterizzate da cena e dopo cena, alcune di esse all'interno di un circuito culinario che vede come protagonisti alcuni dei più noti chef del territorio e non solo.



Insomma, Kook Bistrò Experience si prepara alla sua prima stagione da protagonista nell'offerta dell'enograstronomia e della convivialità nella Perla Verde di cui è la vera novità rispetto al 2022 (il taglio del nastro di Suite Home Hotel Ceccarini 9 fu invece ad agosto). Per informazioni e prenotazioni: 0541-1743977.



Articolo Pubbliredazionale