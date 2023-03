Basket femminile, giovanile, Ren-Auto: la Under 19 fa il colpo a Parma

Sport

Rimini

| 01:00 - 22 Marzo 2023



La Ren-Auto U19 di coach Andrea Maghelli espugna il campo di Parma con una prova convincente e raccoglie finalmente i frutti in una seconda fase in cui i risultati erano stati inferiori alla qualità del gioco offerto: non solo, con questo successo le rosanero si rimettono in corsa per agganciare uno dei posti, il terzo e il quarto, che garantiscono lo spareggio interregionale.

Parma parte forte, 7-0, ma poi la gara rimane in equilibrio per quasi tutti i 40' e di fatto la Ren-Auto è sempre avanti, se si esclude il finale del primo tempo in cui le padrone di casa trovano il minimo vantaggio. All'intervallo il tabellone dice 33-32.

In una terza frazione spumeggiante in attacco, 20-22 il parziale, la Ren-Auto torna in testa - 53-54 al 30° -, per poi centrare l'affondo decisivo nel quarto quarto e portare a casa due punti che pesano tantissimo. Finisce 65-69.



IL COACH "Le ragazze stanno giocando a livelli alti da inizio stagione - spiega coach Maghelli - e in questa seconda fase ancora di più, perché a causa del grande gap fisico con le avversarie devono fare gli straordinari. E' stata una partita difficile, in cui ogni possesso contava. Nonostante il punteggio alto abbiamo sbagliato qualcosa di troppo e forse avremmo potuto chiuderla prima con un po' più di attenzione, ma ancora una volta devo fare i complimenti alla squadra: sono state davvero brave, dure e concentrate. Vittoria meritata".

La Ren-Auto tornerà in campo alla Carim martedì 28 marzo, alle ore 17.30, per il match con il Peperoncino Basket.



Il tabellino



Parma Basket Project - REN-AUTO 65-69



REN-AUTO: Pratelli 5, Monaldini 15, Del Fabbro 1, Guiducci 2, Tiraferri 18, Ricci, Mescolini 8, Gambetti 9, Puliti, Curzi, Fulgenzi, Mongiusti 11. All. Maghelli.



PARZIALI: 18-20; 15-12; 20-22; 12-15