Gli esperti di microbiologia si incontrano a Rimini

Sanità

Rimini

| 18:25 - 21 Marzo 2023

Il Palacongressi di Rimini.

Inaugura venerdì a Rimini la 50esima edizione del congresso nazionale dell'Associazione microbiologi clinici italiani Amcli Ets, un momento di confronto fra esperti forte delle esperienze acquisite nel periodo pandemico. I sistemi di sorveglianza e diagnosi messi in piedi in questi anni assieme alle istituzioni impegnano l'associazione nel monitoraggio dei microorganismi grazie all'uso di nuove tecnologie.



L'evento al Palacongressi di Rimini vuole essere l'occasione per un approfondimento sull'eredità della pandemia, la prevenzione di nuove infezioni virali, i progressi sull'antibiotico-resistenza, l'innovazione riguardo alle infezioni nel paziente trapiantato e gli aggiornamenti su quelle a trasmissione materno-fetale. Ad oggi sono circa 45 i laboratori di microbiologia clinica autonomi che compongono il sistema disegnato apposta per gestire eventuali emergenze, a cui si aggiungono i laboratori misti. "Ci auguriamo che nel prossimo futuro, molti servizi di microbiologia oggi misti, possano diventare autonomi in modo da gestire con maggiore capillarità e impegno non solo le attività di sorveglianza, ma anche tutte le fasi dell'attività diagnostica che permettono di identificare le caratteristiche e controllare la diffusibilità di un determinato agente eziologico di malattia infettiva, sia esso batterico, micotico, virale o parassitario", evidenzia Pierangelo Clerici, presidente dell'Amcli Ets e direttore di Microbiologia dell'Asst Ovest Milanese.



All'evento sono attesi più di mille professionisti che si confronteranno in seminari e simposi. Durante la cerimonia di inaugurazione verrà nominato socio onorario il professor Paolo Antonio Grossi, direttore della di Malattie Infettive e Tropicali all'Università degli Studi dell'Insubria.