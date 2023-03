Calcio giovanile, Gabicce Gradara: a segno Juniores, Allievi e Giovanissimi 2009

Sport

Gabicce Mare

21 Marzo 2023

La squadra Juniores del Gabicce Gradara.

Week end con tre vittorie per le squadre del settore giovanile del Gabicce Gradara.





JUNIORES



Villa San Martino – Gabicce Gradara 2-4



Il Gabicce Gradara conclude il campionato con una bella vittoria esterna: 4-2 sul difficile campo del Villa San Martino. L’inizio partita è in salita per i ragazzi di mister Gaudenzi che al 2' vanno sotto con Magi (1-0). C è subito la reazione del Gabicce Gradara che si fa pericoloso con Cecchini, Semprini e Magi A. Al 40' Magi F. serve un'ottima palla a Gaggi: sul tiro davanti al portiere la sfera viene respinta in angolo sulla linea di porta. Sugli sviluppi del corner bomber Cecchini infila (1-1).

Nel secondo tempo, il Gabicce Gradara continua a macinare gioco. Al 55' l' arbitro assegna un rigore per fallo su Finotti: dal dischetto capitan Semprini spiazza il portiere (1-2). La squadra ospite non si accontenta e dopo un paio di incursioni pericolose del Villa S. Martino, al 66' va ancora a segno sugli sviluppi di un calcio d angolo con Bergamini che è lesto ad anticipare i difensori avversari (1-3).

Il Villa San Martino realizza la seconda rete al 75' ancora con Magi (2-2). Il Gabicce Gradara mette al sicuro il risultato all'80 con una conclusione di Magi F. dal limite dell'area (2-4).



GABICCE GRADARA: Francolini, Franca, Magi A.(1' s.t. Bergamini), Andreani (20' p.t. Sciuto), Semprini, Bacchini Magi F., Finotti, Petese, Gaggi (37' s.t. Borselli), Cecchini (78' s.t. Magi S.). All. Gaudenzi.



ALLIEVI

Villa San Martino-Gabicce Gradara 2-6



Colpaccio con goleada sul campo del Villa San Martino, che in avvio è aggressivo a centrocampo e sulle fasce tanto da insdiare la porta dell’attento Nobile. All'8’ lampo della squadra di Iachini, cross Bergamini, velo di Sarli che libera Magi Samuele (0-1). Al 12' calcio d'angolo per la squadra di casa, palla in mezzo e rete del pareggio di testa (1-1). Al 20' il Villa San Martino passa un vantaggio in contropiede (2-1); al 21' e al 23' è Nobile che tiene in partita la sua squadra con due parate decisive, ma da qui la squadra di Iachini cambia marcia: al 36' scambio Sarli/Bergamini che arriva al tiro ma il portiere para, al 41' punizione di Magi Samuele, testa di Bergamini con la palla che prima prende la traversa poi torna in gioco ed è pronto Mboup a metterla il rete (2-2): al 46' il GabicceGradara passa in vantaggio: una prolungata mischia in area viene risolta da Sarli che in mezza rovesciata chiude il primo tempo 2-3.

Il secondo tempo è tutto di marca GabicceGradara. Al 1' è subito Magi Samuele a provare il tiro ma il portiere sventa, ma al 7’ discesa di Sarli che viene atterrato appena entrato in area: rigore battuto da Bergamini per il 2-4, al 10' ci prova il Villa San Martino ma Nobile dice no,a l 20' lancio di Magi Samuele per Mboup che scarta il suo avversario, rientra sul destro e lascia partire un gran tiro che si stampa sulla traversa. Al 27' cinquina di Magi Samuele che sfrutta al meglio una efficace azione di Bergamini (2-5). Al 32' punizione per la squadra di casa, la palla attraversa tutta l'area piccola e arriva sul secondo palo dove appostato c'è un giocatore avversario su cui il portiere Nobile alza un muro. Infine al 41' sombrero di Bergamini e tiro di prima intenzione per il 2-6 finale.

Prossima partita mercoledì 29 marzo ore 15,30 Gabicce Gradara-Atletico Gallo.



GABICCE GRADARA: Nobile, Boccalini (16'st Franca), Buccino, Sciuto, Rossi, Semprini, Magi Samuele (39'st Della Costanza), Magi Filippo (42'st Farroni), Bergamini (43'st Esposito), Sarli (42'st Pontellini), Mboup. All.Iachini.







GIOVANISSIMI 2008

Gabicce Gradara - Real Metauro 0-5



Nonostante un risultato pesante è stato un buon Gabicce Gradara. Buona aggressività e buon fraseggio ma poca incisività da parte dei Giovanissimi. Sfrutta bene le occasioni nel primo tempo il Real Metauro che finisce con due reti di vantaggio. Cerca la reazione il Gabicce Gradara ma non riesce a trovare la porta. Nel finale rotonda vittoria per gli ospiti.



Prossimo turno sabato 25 ore 17.30 contro Pergolese Fano.



GABICCE GRADARA: Gaggi, Sciuto (Del Bene), Bana (Arduini), Andruccioli, Luzi, Ferraj (Tamburini), Annibalini , Gaudenzi, Terenzi, Guidi, Rossini. All.Mendo-Baffioni.







GIOVANISSIMI CADETTI 2009



Gabicce Gradara - Academy Usav 8-1



Partita a senso unico sin dai primi minuti. In vantaggio con un eurogoal di Orazi, subito il secondo e terzo goal con Mancini e Gaudenzi. Secondo tempo sempre all'insegna del Gabicce Gradara che dilaga e conclude in bellezza un'ottima prestazione.



Prossimo impegno sabato 25 al Magi ore 17.30 contro il Montecchio.



GABICCE GRADARA: Barbieri, Ricci, Rossini, Buscaglia, Benedetti, Caico, Falcioni, Gaudenzi (Mascarucci), Mancini (Foschi), Ballarini, Orazi (Diotalevi). All. Mendo-Baffioni.