Futsal RSM: Domagnano e Virtus impattano sul pari, esulta il Cailungo

Sport

Repubblica San Marino

| 17:26 - 21 Marzo 2023

In uno dei match di cartello della 24° giornata di Campionato Sammarinese di futsal, impattano sul pari Domagnano e Virtus. I Lupi di Manuel Mussoni cominciano al meglio la sfida, portandosi avanti nella prima frazione con il calcio di punizione di Lorenzo Bollini. I Neroverdi di Luca Pollini però non demordono e a pochi minuti dal termine trovano il prezioso pareggio con Marco Pazzaglia. In classifica dunque resta tutto invariato, con la squadra di Acquaviva che mantiene il quinto posto con una lunghezza di vantaggio proprio sul Domagnano.

Rinsalda il terzo posto il Tre Fiori che centra la quinta vittoria consecutiva: ne fa le spese il Cosmos che deve interrompere la sua ottima striscia positiva di ben quattro successi. I Gialloblu sbloccano la gara verso la fine del primo tempo con Michael Simoncini. Nella ripresa raddoppio degli uomini di Alex Bugli con la firma di Paolo Verri ma il Cosmos risponde immediatamente con Davide Zafferani che accorcia. Sul finale, grande chance per i Gialloverdi di Federico Muccioli con il tiro libero, ma Alberto Bologna fallisce la possibilità del pari. Nel recupero la gara si chiude definitivamente con il 3-1 per il Tre Fiori a firma Lorenzo Cecchini. Nonostante la sconfitta il Cosmos resta in una posizione tranquilla che le garantisce la post-season.

Sembra quasi non fare più notizia invece l’ennesima vittoria della Folgore che diventa capolista per una notte, in attesa del posticipo di questa sera del Multieventi tra Tre Penne e Fiorentino (ore 21:30). La squadra di Max Spada va in doppia cifra contro il San Giovanni: aprono Michele Ercolani e Massimiliano Bernardi, timida reazione dei Rossoneri che accorciano con Emanuele Giglietti poi la doppietta di Thomas Pellegrini e il gol di Pasqualini chiudono la prima frazione sul 5-1. Nella ripresa il copione resta lo stesso: i Giallorossoneri passano altre cinque volte con Pellegrini (due gol e poker personale), di nuovo Bernardi (doppietta) e Ercolani (tripletta ed anche un rigore sbagliato al 33’). Serve a poco il gol nel finale di Manuel Macina per il San Giovanni che con questa sconfitta resterebbe al di fuori dei playoff. Ma la lotta per la post-season è sempre aperta perché qualche lunghezza sopra alla squadra di Davide Gualtieri sia Murata che Libertas hanno dovuto cedere ieri sera rispettivamente a Pennarossa e Juvenes-Dogana.

I Biancorossi di Mattia Casadei infatti si sono imposti sui Bianconeri per 5-3. Alessandro Podeschi porta in vantaggio i suoi in avvio poi l’autorete di Lorenzo Conti rimette in carreggiata il Murata. Il pari però dura poco perché Manuel Poggiali timbra il nuovo vantaggio prima del riposo. Nella ripresa Nicola Albani – poco dopo l’espulsione del compagno Francesco Beinat – firma il momentaneo pari ma il Pennarossa non ci sta e si scatena con Davide D’Alessandro, Alberto Bacciocchi e Lorenzo Conti che chiudono la contesa. Seconda vittoria di fila per i Biancorossi che navigano ora in acque tranquille con l’ottavo posto in piena zona playoff.

Dilapida invece due gol di vantaggio la Libertas che si fa rimontare dalla Juvenes-Dogana. La squadra di Roberto Penserini parte fortissimo e si porta sul doppio vantaggio con Filippo Burioni e Mattia Mazza. Sul finale di tempo gol prezioso per la squadra di Claudio Zonzini che accorcia con Alessandro Muccioli. Nella ripresa il pareggio per la squadra di Dogana arriva su calcio di rigore con Francesco Gatti che poco dopo compie la rimonta con la rete del definitivo 3-2. Juvenes-Dogana che interrompe la sua striscia negativa e resta stabile al settimo posto.

Esulta anche il Cailungo, alla seconda vittoria nelle ultime cinque, merito del 8-2 su un Faetano in piena crisi. Ottimo inizio della squadra di Michele Bollini che segnano ben quattro reti nell’arco di pochi minuti: Roberto Rossini, Elia Venerucci (due volte) e Nicola Moroni mettono la gara sui binari giusti per i Rossoverdi. Sul finale di tempo ecco anche il pokerissimo con Jacopo Gamba poi prima del riposo l’autorete di Romano Zanotti tiene a galla i Gialloblu. Ma il Cailungo non si scompone e anzi nella ripresa passa nuovamente con Venerucci (sarà tripletta per lui), Michele Sabatino e ancora con Gamba. Bacciocchi accorcia ma non basta al Faetano per evitare l’ennesima sconfitta. Può festeggiare dunque il Cailungo, nonostante l’ultimo posto in classifica.