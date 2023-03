Rimini punta sui chiringuitos: il Comune valorizza e promuove le strutture balneari per il turismo

Attualità

Rimini

| 17:10 - 21 Marzo 2023

Il Comune di Rimini si è posto l'obiettivo di valorizzare e promuovere il fenomeno dei chiringuitos, ovvero le strutture balneari che offrono servizi di ristorazione e intrattenimento sulla spiaggia. Questa scelta è stata motivata dal fatto che negli ultimi anni, proprio a Rimini, si è assistito ad un aumento di queste strutture che hanno rappresentato una novità molto apprezzata dai turisti.



Per raggiungere questo obiettivo, il Comune ha avviato un tavolo di confronto con i rappresentanti delle categorie economiche, allo scopo di affinare il modello autorizzativo e organizzativo dei chiringuitos, in modo da contestualizzarli al meglio nell'ambito del sistema spiaggia.



"Purtroppo, negli ultimi giorni - spiega in una nota l'amministrazione comunale - si sono verificate alcune polemiche e fughe in avanti sulla stampa, che hanno rappresentato una evidente uscita di strada dal percorso che il Comune si è prefissato. (Vedi notizia). L'amministrazione comunale ha quindi ribadito che - l'obiettivo principale è quello di individuare le regole giuste per valorizzare tutte le componenti della proposta turistica riminese, senza retrocedere e senza prevaricazioni.



L'incontro a Palazzo Garampi con le associazioni di categoria ha confermato l'impegno del comune, che ha assicurato di valutare attentamente le diverse richieste e le proposte presentate, per poi prendere decisioni improntate all'equilibrio e alla valorizzazione complessiva dell'offerta turistica.



In questo modo, l'amministrazione comunale di Rimini - continua la nota - intende contribuire al miglioramento del turismo nella città, promuovendo in modo armonico e condiviso le strutture balneari e tutte le altre attività che ne fanno parte. Il risultato sarà una maggiore attrattività per i turisti, che potranno godere di una spiaggia attrezzata e di servizi di qualità, valorizzando così l'intera città di Rimini.