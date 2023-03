Crescono i costi dell'acqua: a Rimini l'aumento più alto in Regione

Attualità

Rimini

21 Marzo 2023

Foto di repertorio.

Secondo l'Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva, nel 2022 una famiglia in Emilia Romagna che consuma 192 mc di acqua all'anno spende in media 547 euro per la bolletta idrica, con un aumento del 3,3% rispetto all'anno precedente. Rimini risulta essere il comune più caro della regione con una bolletta di 635 euro, registrando un aumento del 7,3%, il più alto in assoluto. Bologna, invece, è il comune con la bolletta idrica più bassa, con una spesa annuale di 373 euro. Secondo l'Osservatorio, una famiglia che consuma 150 mc anziché 192 mc potrebbe risparmiare 150 euro (-27,8%) in media in Emilia Romagna, e in provincia di Rimini la spesa scenderebbe di ben 183 euro (-28,8%).