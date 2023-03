Estate low-cost da Rimini: voli a meno di 30 euro per le città più amate d'Europa

Turismo

Rimini

| 14:55 - 21 Marzo 2023

Gente mentre si imbarca sulla pista, foto di repertorio.

L'estate si avvicina e con essa la voglia di viaggiare. E per chi cerca offerte convenienti, l'aeroporto di Rimini propone voli a prezzi molto vantaggiosi verso alcune delle città più gettonate d'Europa. Ad esempio, il 20 maggio si potrà volare da Rimini a Londra a partire da 26 euro. Anche Budapest è raggiungibile a prezzi convenienti, con un volo in partenza il 12 maggio a partire da 24,99 euro. Per chi invece preferisce il mare italiano, il biglietto aereo per Cagliari parte da soli 17 euro il 28 giugno e il ritorno il 7 luglio costa solo 36 euro. Anche la Sicilia è una meta accessibile, con un volo in partenza da Rimini per Palermo il 18 luglio a partire da36 euro.



Ma le occasioni di viaggio non finiscono qui. Anche l'aeroporto di Forlì propone offerte convenienti, come il volo verso Palermo il 25 luglio a partire da soli 32 euro. Napoli è raggiungibile a partire da 39,90 euro il 16 giugno, mentre per chi vuole scoprire Katowice in Polonia ci sono due opzioni a prezzi convenienti: il 24 maggio a partire da 36 euro o il 31 maggio a partire da 22 euro. Anche Lourdes e Mostar sono raggiungibili dall'aeroporto di Forlì, con prezzi a partire da 44,90 euro.



Ma non solo l'Emilia Romagna propone offerte convenienti: l'aeroporto di Ancona offre la possibilità di raggiungere Bruxelles il 1 giugno a partire da soli 15,99 euro. Insomma, tante occasioni di viaggio a prezzi accessibili che soddisfano la voglia di evasione e la necessità di risparmiare.