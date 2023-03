Lascia Riccione per aprire una pasticceria nell'entroterra: la 'sfida' di Amelia

Attualità

Morciano di Romagna

| 07:51 - 26 Marzo 2023

Amelia, titolare de L'angolo di Amèlie FOTO BALLANTE.

Prima ha coronato il proprio sogno di aprire una pasticceria in proprio, poi ha lasciato la Riviera per trasferirsi nell'entroterra. Amelia Erzagoni ha aperto nel 2019 a Morciano "L'angolo di Amélie", caffetteria pasticceria con produzione artigianale di brioches, torte dolci e salate, uova di Pasqua e colombe. Superate le difficoltà legate al lungo periodo di emergenza pandemica, Amelia può "coccolare" il proprio angolo di "magia" realizzato in via Borgo Mazzini. "Avevo un'attività a Riccione, la pasticeria del corso. Ma ho deciso di avvicinarmi ai miei figli e soprattutto volevo vivere e lavorare in un posto più tranquillo. Sono stata coraggiosa, o matta", sorride Amelia, che nel 2009, dopo aver lavorato come dipendente in una nota pasticceria di Riccione, si era messa in proprio. "Ero sul mare, in viale Dante. D'estate una confusione incredibile, poi d'inverno Riccione si svuotava. E nella mia posizione eravamo praticamente isolati", racconta. Così è arrivata la decisione di trasferirsi a Morciano: "Ho aperto a Morciano nel dicembre 2019, poco prima dello scoppio della pandemia. Non è stato facile. Durante il lockdown ne ho approfittato per completare il restyling del mio locale: prima qui c'era una pizzeria. Ci ho creduto tanto".



Gli sforzi sono stati ricompensati e oggi "L'angolo di Amélie" è un punto di riferimento per la comunità morcianese: "Sì, sono soddisfatta, si lavora molto bene con la gente del posto". I sacrfici sono stati ripagati: Amelia, originaria di Caserta, è arrivata in Riviera a 19 anni. Dopo aver lavorato in altri settori, ha seguito il suo sogno di aprire una pasticceria. E andando in controtendenza, lasciando la ricca Riviera per l'entroterra che lotta per sopravvivere allo spopolamento e alla perdita di servizi.