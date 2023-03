Un sogno chiamato Nazionale: il portierone Marco Carnesecchi convocato da Mancini

Sport

Rimini

| 13:58 - 21 Marzo 2023

Marco Carnesecchi (foto Ansa).

Prima chiamata tra i grandi. Sarà il portiere riminese della Cremonese Marco Carsenecchi a sostituire il collega della Lazio Ivan Provedel, bloccato dalla febbre, in occasione delle gare di qualificazioni europee della Nazionale italiana di calcio contro Inghilterra e Malta del 23 e del 26 marzo. Chiamato in extremis dal ct Roberto Mancini, Carnesecchi era in ritiro con l'Under 21 a Roma e si è aggregato per l'allenamento a Coverciano dove ha raggiunto i colleghi di reparto Donnarumma (Psg), Meret (Napoli) e Falcone (Lecce). L'ultimo riminese ad indossare la maglia Azzurra fu Matteo Brighi che in nazionale maggiore collezionò 4 presenze tra il 2002 e il 2009, esordendo sotto la guida tecnica di Giovanni Trapattoni il 21 agosto 2002 in amichevole contro la Slovenia.



Insieme a questa storica convocazione per Carnesecchi e la sua Rimini, non si sono fatti mancare i complimenti da parte del Sindaco Jamil Sadegholvaad: "Poco fa l'ho chiamato per fargli di persona le mie congratulazioni e per mandargli un grande in bocca al lupo a nome della città" ha scritto il primo cittadino sui suoi canali social.