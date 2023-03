Boxe Santarcangelo, ottima prova sul ring di Fano per il baby gigante Johnny Salaroli

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 13:09 - 21 Marzo 2023

Johnny Salaroli insieme al maestro Tiziano Scarpellini, Boxe Santarcangelo.

Un ottima giornata per la Boxe Santarcangelo è andata in scena domenica scorsa (19 marzo) sul ring della palestra della Asd Audax di Fano. Per i clementini ha convinto la prestazione del 'baby gigante' di casa Johnny Salaroli (14 anni) nella categoria junior 80+ kilogrammi che ha affrontato il pugile della Asd Valconca Alessandro Curri. I due giovanissimi si sono affrontati a viso aperto senza tanti schemi: più tecnico e veloce Curri, più potente il santarcangiolese allenato dal maestro Tiziano Scarpellini. Al gong iniziale i due hanno dato vita a 3 round di tutto rispetto, con tanto ritmo e convincenti azioni tecniche, di rilievo. Da segnalare nel terzo round un ottima prova di Salaroli per essersi distinto dopo aver atterrato l'avversario con un preciso gancio destro, facendo intervenire l'arbitro per il conteggio.



Al termine del match è stato decretato il verdetto di parità, che ha messo d'accordo il pubblico e i due pugili sul ring.