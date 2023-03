Roma Club Rimini presenta la prima "Cena giallorossa" con ospiti speciali e premi in palio

Attualità

Rimini

| 13:05 - 21 Marzo 2023

Foto dalla pagina fb Roma Club Rimini.

Il Roma Club di Rimini ha annunciato la prima edizione della "Cena giallorossa" che si terrà il 24 marzo 2023 all'osteria "La Ghenga" di Cerasolo (RN). L'evento vedrà la partecipazione di Sergio Santarini e Paolo Conti, due storiche bandiere della Roma. La cena offrirà un menù completo per adulti e bambini e sarà anche l'occasione per scoprire le prossime iniziative del club e ringraziare i soci e gli abbonati per la loro fiducia. Durante la serata ci saranno numerose sorprese, tra cui la prima edizione della "Lotteria giallorossa" con numerosi premi, tra cui una gift card As Roma del valore di €120 e una maglia autografata da Paulo Dybala.