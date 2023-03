Menu Libera Terra per la legalità a scuola a Rimini

Attualità

| 12:56 - 21 Marzo 2023

“Scoprire il sapore della legalità a scuola” attraverso un menù incentrato sui prodotti di Libera terra, provenienti dai terreni confiscati alla mafia. Oggi, giornata del ricordo delle vittime di mafia, il Comune di Rimini aderisce alle iniziative del 21 marzo anche attraverso i gusti e i sapori della tavola, con un menù che prevede - per i pasti serviti in tutte le scuole materne e nei nidi comunali, circa duemila – l’utilizzo di pasta biologica prodotta con farine proveniente da terreni confiscati alla mafia, pesce azzurro arrosto, verdure crude ed insalata.



“Un gesto semplice – sottolinea Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche educative del Comune di Rimini – ma dal grande impatto educativo e simbolico. La mensa è a tutti gli effetti un momento educativo e a volte passa proprio dai suoi sapori la scoperta di altre culture o, come in questo caso, la storia di chi combatte ogni giorno contro i soprusi e le violenze delle mafie. Un modo diverso di ricordare le vittime di mafia, attraverso il frutto delle terre che, anche grazie al loro sacrificio, sono state restituite alla comunità”.