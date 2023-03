Rimini, al cinema Tiberio la Turadont in diretta da Londra

Eventi

Rimini

| 12:26 - 21 Marzo 2023

Immagine di repertorio.

Al Cinema Tiberio di Rimini mercoledì 22 marzo alle ore 20.15, in diretta via satellite dalla Royal Opera House di Londra, è in programma l'opera Turandot di Puccini, diretta da Antonio Pappano, con il cast principale composto da Anna Pirozzi, Yonghoon Lee, Masabane Cecilia Rangwanasha, Vitalij Kowaljow, Hansung Yoo, e la regia affidata a Andrei Serban.



Alla corte della principessa Turandot, i corteggiatori che non riescono a risolvere i suoi enigmi vengono brutalmente uccisi. Ma quando un misterioso principe risponde correttamente, all'improvviso detiene tutto il potere e un glorioso segreto. Quando la vita è in bilico, l'amore può conquistare tutto? La colonna sonora di Puccini è ricca di meraviglie musicali (con in testa la celeberrima "Nessun dorma"), mentre la produzione di Andrei Serban attinge alla tradizione teatrale cinese per evocare un colorato tableau fantasy dell'antica Pechino.



Biglietti € 12 interi, € 11 ridotti, € 10 ridotti Tiberio Club.