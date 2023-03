Settanta studenti in visita a Cattolica per il progetto 'Cittadella della legalità'

Attualità

Uno "speciale" viaggio d'istruzione proposto dall'azione "Cittadella della Legalità" è approdato ieri a Cattolica. Protagonisti i circa 70 studenti, tra i 15 e i 17 anni, dell'Istituto Superiore Statale “Pitagora" di Pozzuoli (Napoli). Con i propri docenti, i ragazzi, oltre a visitare il territorio, affrontano, durante tre giornate, tutte le sfaccettature della legalità: lotta alle mafie, alla criminalità, rispetto delle leggi e dei diritti, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, rispetto dell'ambiente, bullismo e pari opportunità. Gli studenti svolgono, inoltre, attività di workshop sul tema come articoli di giornale, campagne video-radio, progetti di cittadinanza attiva ed incontrano associazioni del luogo che li ospita.



Questa mattina l'Assessora Claudia Gabellini, che ha tra le sue deleghe proprio la legalità, ha incontrato gli studenti all'interno della Sala Meeting dell'Hotel Kursaal. Dopo aver portato il benvenuto ai ragazzi, l'Assessora ha ricordato la ricorrenza odierna della "Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie" promossa da Libera ed evidenziato l'azione e la figura di Don Ciotti. Una chiacchierata con i giovani che ha ripercorso anche l'impegno dell'Amministrazione all'interno ed in collaborazione con l'Osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata, le attività di sensibilizzazione svolte quali tra le ultime la recente mostra "Una vita contro la mafia" ed l'incontro con il giornalista d'inchiesta Giovanni Tizian. Un focus anche sui beni confiscati sul territorio provinciale che ha visto anche la proiezione del "virtual tour" realizzato dall'Osservatorio su ricerca di Patrick Wild, avvocato e fondatore del Gruppo Pio La Torre. Nella mattinata del 23 marzo, infine, i ragazzi incontreranno i responsabili della Fondazione Cetacea Onlus. La "Cittadella della Legalità" tornerà in visita a Cattolica anche la prossima settima, il 28 marzo, e nel mese di maggio con protagoniste nuove scolaresche.