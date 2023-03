'African dreamers': la storia di cinque ragazze africane in cerca di riscatto presentato a Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 12:09 - 21 Marzo 2023

Una scena del film.

Presentato agli studenti dell'Istituto Tonino Guerra di Novafeltria il film documentario "African Dreamers": la storia di cinque ragazze africane che hanno provato a farcela, storie di riscatto, storie di un sogno. Il documentario è stato proiettato alla presenza del regista Francesco Cavalli, nel teatro parrocchiale di S. Pietro in Culto.

Le organizzatrici dell'evento, VivaRimini - ReteDonna Aps, in una nota ringraziano il regista e tutti quelli che hanno partecipato alla proiezione. "Grazie innanzitutto al Comune di Novafeltria per aver patrocinato l'evento, ad Elena Vannoni che sostiene con convinzione queste iniziative di condivisione crescita e prevenzione. Grazie alla nostra oramai indispensabile amica Simonetta Molinaro, presidente e ns partner nell'iniziativa dell'associazione Osservatorio sulla violenza sulle discriminazioni sulle vulnerabilità. Grazie ai partner di progetto Cooperativa Fratelli è Possibile. Grazie al dirigente scolastico Camillo Giorgi per aver accolto il nostro invito autorizzato le classi, un contributo per noi davvero significativo, agli studenti e studentesse per la partecipazione attenta e partecipata, agli insegnanti e le insegnanti presenti in particolare per aver vissuto tutto questo insieme a noi! Un Grazie molto particolare alla disponibilità e gentilezza del carissimo Don Simone per aver messo a disposizione dell'associazione il teatro parrocchiale. E Grazie al bravissimo Francesco Cavalli , per la sua autentica narrazione, le scene meravigliose che ha saputo catturare piene di vita e di verità"