Gli atleti di Riccione brillano ai Campionati Italiani settore Karate

Sport

Riccione

| 11:15 - 21 Marzo 2023

Grandi risultati per gli atleti del Centro Karate Riccione alla manifestazione dedicata alle rappresentative regionali della FIJLKAM settore Karate a Ostia, lo scorso finesettimana.

Il gruppo di atleti riccionesi ha portato un prezioso contributo alla rappresentativa regionale: Riccione conquista l'argento nel kata a Squadre under18 femminile (Padoan-Marconi-Serinelli), il bronzo Individuale kata under 18 femminile per Martina Padoan e ancora il bronzo nel Kumite Master A -67kg Manuel Cunti. Ottime le prestazioni di Natan Vesco nel kumite u18 -76kg.



Ottime prove anche di Gabriele Abbruscato e Jamie Castellani Kata u18 che si sono confrontati contro i migliori d'Italia dando buone sensazioni per le prossime gare. Poteva andare meglio per Sofia Cherubini over 18 Kata e Chiara Bacchini under18 kata che purtroppo non riescono ad arrivare a podio.



"La scuola di karate che portiamo avanti si conferma una delle migliori d'Italia" afferma il Presidente Moreno Villa.

"Ancora una volta come società abbiamo dimostrato che impegno e perseveranza premiano, un plauso alle famiglie che sostengono i loro ragazzi e noi" dice la vicepresidente Manuela Gasperoni.

"Il grande lavoro sulla tecnica che stiamo svolgendo ancora una volta si è dimostrato vincente e questo dimostra che la via che ci ha indicato mio padre è quella giusta" afferma Giada Salvatori (figlia del Maestro Riccardo Salvatori).

Molto soddisfatto il maestro Vito Mininni del CKR ed anche nello staff tecnico della Regione Emilia Romagna.