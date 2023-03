Chiude l'alimentari a Mulazzano, Coriano Futura: 'frazioni isolate dal comune'

Attualità

Coriano

| 11:08 - 21 Marzo 2023

Periferia di Coriano.

Frazioni del comune di Coriano isolate e con pochi servizi. I Consiglieri di Coriano Futura hanno incontrato recentemente i residenti di Mulazzano "preoccupati e amareggiati per la recente chiusura della bottega alimentare, una delle ultime se non addirittura l'ultima attività economica che era ancora presente nella frazione". Nella nota stampa i consiglieri lanciano l'allarme "Il rischio è che queste persone finiscano per sentirsi tagliate completamente fuori dal mondo, a causa di una difficoltà oggettiva nell'accedere ai servizi" e tornano a formulare una proposta non recepita, dicono, dal Comune. "Ci riferiamo alla possibilità di attivare un servizio di micro-navette (mezzi dotati di pochi posti, magari elettrici o comunque a ridotto impatto ambientale) per mettere in collegamento le frazioni corianesi con il capoluogo. Si potrebbe pensare di attivare tale servizio solamente in determinati giorni della settimana, ad esempio in occasione dei mercati settimanali che si tengono a Coriano-capoluogo o Ospedaletto. Gli anziani potrebbero approfittare di questo servizio per recarsi a fare compere o usufruire della banca oppure accedere alla casa della salute per sottoporsi alle visite mediche. Allo stesso tempo un simile servizio consentirebbe alle badanti e agli operatori che si occupano di assistenza domiciliare di raggiungere agevolmente le abitazioni dei loro assistiti, andando a risolvere una problematica più volte segnalata da molte famiglie residenti nelle frazioni. Non si tratta di un progetto fantascientifico, ma di un'idea intelligente e pragmatica, a nostro modo di vedere sostenibile anche per un Comune come quello di Coriano, e soprattutto estremamente utile per tantissime persone, oltre che un valido strumento per contrastare lo spopolamento di alcune aree del nostro territorio."