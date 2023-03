Campionati europei Duathlon: ottimi risultati per le atlete riminesi

Sport

Rimini

| 10:45 - 21 Marzo 2023

Sul podio medaglia d'oro per Noemi Bogiatto, argento per Eleonora Demarchi e bronzo per Alice Alessandri..

Il 17, 18, e 19 marzo a Caorle in provincia di Venezia si sono disputati i Campionati Europei di Duathlon. Ottimo risultato per le riminesi: terza classificata Alice Alessandri, quarta Sara Crociani.



Il Presidente FITRI Riccardo Giubilei: "Definirlo un trionfo non è certo un'esagerazione. Il Campionato Europeo Junior di Duathlon, infatti, è stato letteralmente terra di conquista per le giovani atlete azzurre, sette delle quali si sono piazzate tra le prime dieci. Il podio è tutto azzurro: medaglia d'oro per Noemi Bogiatto, argento per Eleonora Demarchi e bronzo per Alice Alessandri. Ma non è finita qui. Perché altre giovani azzure hanno completato un quadro esaltante, con il quarto posto di Sara Crociani, il sesto di Viola Paoletti, il settimo di Marta Cozzi ed il decimo di Rachele Laschi."



“Una giornata bellissima per i colori azzurri" dice ancora il Presidente Giubilei "con tante medaglie prestigiose; tra gli Elite, gli Under 23, il Paratriathlon e gli Age Group; ma soprattutto con la consapevolezza che il Duathlon italiano è tornato, finalmente e grazie al prezioso lavoro squadra svolto, a recitare quel ruolo da protagonista che, noi ne eravamo certi, gli compete. Per questo voglio ringraziare per lo splendido lavoro Andrea Compagnoni per la generosità e la professionalità con le quali si è messo a disposizione del movimento e che insieme ad Alberto Casadei ed il suo staff e ad Andrea Gabba hanno riportato il Duathlon ai migliori risultati possibili ed alla conferma, grazie ai risultati dei giovani, sta proseguendo con successo in un rinnovamento che ci autorizza all’ottimismo. Grazie anche agli organizzatori di questi Campionati Europei, che allestendo un campo di gara ottimale, segnala di nuovo l’Italia come un’eccellenza assoluta”.



L'entusiasmo del Presidente del CONI ...



“Che spettacolo gli azzurri del duathlon! Tante emozioni e un’impressionante sequenza di medaglie per la squadra italiana nelle gare d’apertura dei Campionati Europei in corso a Caorle: un grande spot per la disciplina e un motivo d’orgoglio per il nostro movimento e per l’intero Paese, che ospita l’importante rassegna continentale. Complimenti alle nostre campionesse, ai nostri fuoriclasse, ai tecnici, ai dirigenti e a tutta la Federazione guidata da Riccardo Giubilei. Dodici medaglie d’oro, 6 d’argento e 8 di bronzo sono un punto esclamativo capace di sottolineare lo spessore del lavoro svolto e della programmazione messa in atto per arrivare ai vertici internazionali. Grazie a tutti!”, ha dichiarato il Presidente del CONI, Giovanni Malagò.



... e quello del Presidente del CIP



"Un bilancio straordinario per l'Italia agli Europei di paraduathlon di Caorle. Dieci medaglie, 6 d'oro, 3 d'argento e 1 bronzo, con i nostri atleti sempre sugli scudi. Continua l'incredibile stato di forma di questo gruppo azzurro che ora può contare su nuove atlete e nuovi atleti fortemente competitivi. Un'altra buona notizia in vista di Parigi 2024. Si tratta del risultato dell'ottimo lavoro portato avanti in questi mesi dalle atlete e dagli atleti, dai tecnici e più in generale da una Federazione che crede nello sport paralimpico e ambisce ad occupare sempre più un posto di primo piano a livello internazionale". È quanto dichiara Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico.