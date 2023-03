Ciclismo, incontro a Riccione su Tullo Morgagni 'il giornalista che inventò il Giro'

Sport

Riccione

| 09:18 - 21 Marzo 2023

Un momento della presentazione.

Nel pomeriggio di lunedì presso la biblioteca comunale di Riccione si è svolta la presentazione del libro “Tullo Morgagni: il giornalista ‘volante’ che inventò il Giro d’Italia” del professor Domenico Guzzo edito da Leg nel 2021.





A dialogare con il professor Guzzo, docente del dipartimento di Scienze politiche e Sociali dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, lo storico dello sport e del ciclismo Stefano Pivato, professore emerito di Storia contemporanea presso l'Università degli Studi Carlo Bo di Urbino, autore di numerosi contributi riguardanti il tema tra cui "Storia sociale della bicicletta", "La felicità in bicicletta" e "Tifo. La passione sportiva in Italia" (con Daniele Marchesini).



Un dialogo che è stato utile per raccontare l'interessante parabola umana, politica e culturale di un giovane giornalista e attivista politico repubblicano quale è il forlivese Tullo Morgagni (Forlì, 25 settembre 1881 – Verona, 2 agosto 1919), capace nel giro di pochi anni di dar vita alle maggiori competizioni ciclistiche del calendario italiano ed internazionale (Giro di Lombardia, Milano-Sanremo e Giro d'Italia) come pure di promuovere attivamente la costituzione del primo nucleo di una moderna aviazione civile nel primo dopoguerra, tra dimostrazioni pratiche, riflessione critica e petizioni al governo centrale. Un confronto tra grandi esperti oltre che appassionati della materia che è stata anche un'occasione per riflettere sull'evoluzione della concezione di un mezzo di trasporto come la bicicletta che da sempre è centrale nelle abitudini di milioni di concittadini.





L'iniziativa è stata promossa da Associazione Pedalando e Camminando/Fiab Rimini APS, Futuro Verde APS e Aperitivo Ferrotranviario con il patrocinio del Comune di Riccione e rientra nelle iniziative collaterali alla Settimana Internazionale Coppi e Bartali che scatterà oggi da Riccione con la prima tappa. Al dibattito è stata presente anche l’assessora Marina Zoffoli.





È possibile rivedere l’evento attraverso la registrazione pubblicata sulla pagina Facebook "Aperitivo Ferrotranviario"