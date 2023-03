Viserba Monte: incendio nel capanno attrezzi fortunatamente senza feriti

Cronaca

Rimini

| 07:50 - 21 Marzo 2023

Lunedì sera, intorno alle 22, un incendio ha causato panico tra i residenti della zona di Viserba Monte, situata in via Popilia all’altezza dell’incrocio con via San Giovanale. Le fiamme sono scoppiate all'interno del capanno per gli attrezzi situato nel terreno di una proprietà privata. Fortunatamente, non ci sono state persone ferite a seguito dell'incidente, grazie all'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco che sono riusciti a domare le fiamme in poco tempo e a mettere in sicurezza l'area. L'incidente ha richiesto l'intervento anche dei Carabinieri e del 118, che sono stati allertati immediatamente dopo la segnalazione dell'incendio. Le cause dell'incendio sono ancora da chiarire.