Festa parrocchiale alla Colonnella: celebrazione del 50° anniversario della Società Sportiva

Attualità

Rimini

| 06:41 - 21 Marzo 2023

Chiesa Santa Annanziata in via Flaminia.

La Società Sportiva della Chiesa della “Colonnella” festeggia il suo 50° anniversario, rimandato per due anni a causa della pandemia, il 25 e 26 marzo. La festa si terrà presso la chiesa della Santa Maria Annunziata, chiamata affettuosamente la “Colonnella”. Durante l'evento, ci saranno “vecchie glorie” e nuove leve che porteranno avanti i colori giallo-blu della squadra. La presenza del Vescovo di Rimini e del Parroco Don Concetto Reveruzzi darà l'opportunità di esaltare i valori sportivi e umani che la società sportiva ha espresso in ogni gara e competizione negli ultimi 50 anni.



La società sportiva è nata grazie a un manipolo di ragazzini che giocavano a pallone vicino alla chiesa, sotto l'occhio vigile del campanile. Il Parroco Don Fausto invitava i genitori a fare l'allenatore per dare forma alla società. La squadra era composta principalmente da ragazzi della periferia, ma nonostante ciò, hanno sempre gareggiato con impegno e passione. La squadra è diventata una realtà a livello cittadino, con i suoi colori giallo-blu che sventolano in tutte le categorie.



Il campetto è stato testimone di tre generazioni di ragazzi che hanno calcato le zolle e hanno continuato a correre felicemente dietro ad un pallone. La società sportiva ha espresso valori importanti come l'impegno, il rispetto delle regole e l'amore per lo sport. Sabato 25 e Domenica 26 marzo, sarà un'occasione per celebrare i successi passati e presenti della squadra e per riflettere sui valori che la società sportiva ha trasmesso nel corso degli anni.