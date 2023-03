Stop ai diesel euro 5, riscaldamento a 19 gradi e più mezzi elettrici

Attualità

Emilia Romagna

| 06:30 - 21 Marzo 2023

L'Emilia Romagna ha presentato il Piano Aria 2030 che prevede l'eliminazione dei veicoli diesel euro 5, restrizioni alla circolazione e limitazioni alle deroghe, come quella di usare l'auto per portare i bambini a scuola. Saranno promossi investimenti per la mobilità pubblica, i veicoli elettrici e i punti di ricarica. Inoltre, il riscaldamento nelle case sarà fissato a 19 gradi e ci saranno incentivi per sostituire gli impianti di riscaldamento a biomassa. Il piano prevede anche nuove regole per l'agricoltura, come lo spandimento dei reflui entro le 12 ore dallo stoccaggio e l'introduzione dei lagoni. Il cronoprogramma prevede la presentazione del Piano ai 207 comuni coinvolti, seguita da un periodo di osservazioni di 45 giorni, prima dell'approvazione finale nel mese di settembre. Il Piano mira alla riduzione delle emissioni inquinanti, con azioni sulla combustione di biomasse, sui trasporti e sull'intero Bacino Padano, e integra le politiche settoriali e gli altri piani strategici.