Tre pusher condannati per sequestro di persona a Rimini

Cronaca

Rimini

| 20:33 - 20 Marzo 2023

Tribunale di Rimini.

Sono stati condannati a 12 e 11 anni di reclusione, tre giovani senegalesi per i reati di sequestro di persona ai fini di estorsione. La Corte d'Assise di Rimini, ha condannato i tre giovani, residenti tra Milano e Pavia, precisamente a 12 anni e 4 mesi, il più giovane dei tre imputati, un 19enne senza fissa dimora ma proveniente dal m ilanese, a 11 anni e 11 mesi l'amico 24enne, anch'egli senza fissa dimora e a 11 anni e 9 mesi il terzo, di 25 anni residente a Milano. Secondo la Procura che aveva chiesto una condanna a 16 anni per i tre ragazzi, la notte del 22 agosto scorso, a Riccione, tennero in ostaggio un turista 18enne di Busto Arsizio per pochi grammi di stupefacente non pagati.

Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri di Riccione, che effettuarono gli arresti, il 18enne con degli amici incontrò i tre in piena notte sul lungomare. Il turista, con gli amici, acquistò della droga ma al momento di pagare gli altri si dileguarono. Bloccato dagli spacciatori, il 18enne fu tenuto in ostaggio sotto la minaccia di un coltello in attesa che gli altri tornassero con i soldi per la droga. La difficoltà del 18enne fu notata da una guardia giurata che allertò i carabinieri.