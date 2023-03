Calcio C, la Torres esonera mister Sottili e richiama Greco

Sport

Rimini

| 19:37 - 20 Marzo 2023

Stefano Sottili.

La Torres Sassari comunica di aver interrotto il rapporto con il tecnico Stefano Sottili e il suo collaboratore Antonio Niccolai arrivato alla guida del club a inizio gennaio 2023 in sostituzione di Alfonso Greco. All’allenatore va il grazie per l’impegno profuso e un in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera.



La società inoltre comunica di aver raggiunto l’accordo per riportare Alfonso Greco alla guida della team, chiamato a centrare il prima possibile l’obiettivo salvezza. Al mister l'in bocca al lupo della società per questo finale di stagione.



A cinque giornate dal termine e con un solo punto di vantaggio sui playout è un compito non semplice quello di evitare i playout. Le ultime cinque gare sotto la guida di Sottili hanno portato un solo punto e sono state contraddistinte da tante assenze (almeno sei a partita) per colpa di infortuni, acciacchi e anche virus influenzali.