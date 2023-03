Calcio D, Crema amara per lo United Riccione: ko per 3-1

Sport

Riccione

| 19:12 - 20 Marzo 2023

Vittoria casalinga del Crema tra le mura amiche a spese dello United Riccione. La squadra di Gustavo Aragolaza che sale a quota 43 punti in classifica, mentre i biancazzurri restano fermi a quota 46 punti a due lughezze dalla zona playoff.



Al 34' si sblocca il match: azione efficace di Recino, che prende palla spalle alla porta a centrocampo, salta due uomini e porta palla fino al limite per poi premiare l'inserimento di Colonna che di sinistro con un preciso diagonale supera Pezzolato. Al 38' si fa vedere in avanti lo United Riccione, ma il tiro di Ferrara è centrale.



Nella ripresa in avvio ci prova al volo da fuori Ricozzi, ma la palla finisce alta. Al 19' il raddoppio: Lovaglio pesca l'inserimento di Meleqi che davanti a Pezzolato non sbaglia. Poi ancora Crema, con Melchiori che a tu per tu con Pezzolato alza troppo il diagonale (al 33'), poco dopo risponde D'Antoni di testa, ma la palla finisce a lato. Al 35' arriva poi il tris del Crema: angolo di Melchiori e colpo di testa vincente di Bajic. Nel recupero è D'Antoni da due passi a siglare il gol del 3-1 finale.



Il tabellino



Crema 1908 3

United Riccione 1



Crema 1908: Aiolfi, Cerri, Groppelli (13'st Nesci), Ricozzi (25'st De Milato), Bajic, Brero, Melchiori, Colonna (16'st Lovaglio), Recino, Bignami (32'st Tosi), Silvestro 1'st Meleqi). A disposizione Ghidini, Spaneshi, Grassi, Madiotto, Lovaglio.

All. Aragolaza.



United Riccione: Pezzolato, Benedetti (9'st Vassallo), Mokulu (21'st Contessa), Biellini, De Silvestro, Lordkipanidze, Ferrara (36'st Grancara), Abonckelet (21'st D'Antoni), Lo Duca (36'st Pinto Rodrigues), Scrostra, Biguzzi.

A disposizione: De Fazio, Colacicchi, Gambino, Grancara, Colombo.

All. Gori.



Arbitro: Toro di Catania (Scribani di Agrigento e Serra di Tivoli).



Reti: 34' Colonna, 18'st Meleqi, 33'st Bajic, 45'st D'Antoni.



Note: ammoniti Ricozzi e Scrosta. Angoli 7-4. Recupero 1' e 4'. Campo in buone condizioni. Spettatori 180 circa.