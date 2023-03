Calcio, per il Garden week end trionfale: successi in U16, U14 e Terza

Sport

Rimini

16:50 - 20 Marzo 2023

La squadra Under 16 del Garden festeggia a San Lorenzo.





Week end entusiasmante per la sezione calcio del Garden: tutte vittoriose le sue squadre.



ATTIVITA' AGONISTICA



L'Under 16 passa sul campo del San Lorenzo nello scontro diretto molto importante per il cammino verso il secondo posto che è ancora raggiungibile.Il punteggio finale è stato di 4-2. La squadra di Paolo Zani domina e si porta sul 3-0, poi soffre il ritorno di un oroglioso San Lorenzo che rimonta fino al 3-2 per poi chiudere i giochi con il gol atteso e meritato del poker. Periodo intenso, in arrivo ci sono due recuperi: il primo mercoledì 22 a Santa Sofia, il seocndo mercoledì 29 a Cesena contro il Torresavio. Nel mezzo sabato 25 la gara a Gatteo contro il Morciano a tratti migliore squadra del campionato.





In Coppa Primavera la Under 14 piega per 3-0 il Pietracuta al termine di un match brillante, giocato a viso aperto da entrambe le formazioni sul campo di Torre Pedrera. Per la squadra di Andrea Pagliarani una conferma dell'ottimo momento di forma: quando riesce ad esprimere tecnicamente il lavoro settimanale esce sempre dal campo con ottime prove. Turno di riposo per il prossimo fine settimana in attesa del girone di ritorno.





ATTIVITA' DI BASE



Proseguono gli incontri dei vari tornei delle varie categorie, con incroci ripetuti con le società del comune. La settimana scorsa doppia gara per 2012 e 2013 contro la Sanges e per i 2014 e 2015 contro i Delfini.

Quasi definite tutte le iniziative per un'estate nel segno dello sport del Garden. Accanto al consolidato Junior Club che si svolge tradizionalmente per tutto il periodo di vacanza da scuola, un nuovo camp specifico per il calcio verrà presentato nei prossimi giorni.





TERZA Consolida il primato la leader Garden (45 punti) che in virtù della vittoria per 2-1 in rimonta sul campo del Real Morciano, va a +4 sull'Athletic Villaggio che ha vinto lo scontro diretto in trasferta con il Gemmano (0-2). In svantaggio su autorete, il Garden ha ribaltato il match con una rete per tempo di Innocenti.



“E' stata una partita sofferta, che abbiamo fatto nostra con determinazione – dice il tecnico Pasquale Martino – Mancano tre partite alla fine, tante, dobbiamo stare concentrati anche perchè siamo impegnati anche in Coppa e la rosa è ristretta”.



Sabato prossimo match a Torre Pedrera contro il Montecopiolo mentre l'Athletic Villaggio affronta in casa l'Accademy World Riccione.

Intanto mercoledì alle 20,30 sul campo dei Delfini quarti di finale della Coppa Provincia di Rimini in partita secca contro la Sarsinate, leader del girone B (48 punti): 90 minuti più eventuali rigori.



