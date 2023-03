Settimana internazionale Coppi e Bartali, ecco come cambia la viabilità a Coriano

Attualità

Riccione

| 15:14 - 20 Marzo 2023

'Coppi e Bartali' viabilità a Coriano.

Mercoledì 22 marzo il territorio di Coriano sarà coinvolto dal passaggio della seconda tappa della gara ciclistica Coppi e Bartali. I ciclisti della manifestazione organizzata dal GS Emilia edizione 2023 con partenza da Riccione alle 11 circa, transiteranno tra le 11.40 e le 12 a Coriano, sulla S.P 50 all’altezza di via Puglie ai confini con Misano per proseguire in via Del Balcone, via di Vittorio, via Marano fino alla frazione di Ospedaletto sulla via Montescudo, dalla intersezione con via San Salvatore. A seguire via Gramsci e via Don Milani fino ad arrivare a Cerasolo nelle vie Monte Pirolo e La Pastora per giungere all’Ausa attraversando la Superstrada 72.



In tali vie sarà disposto il divieto di transito per il tempo necessario al passaggio della carovana. In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti, ritenuti, secondo il regolamento sportivo, ancora in corsa. Nelle vie Gramsci e Don Milani sarà disposto il divieto di sosta nella fascia oraria tra le 9 e le 13, e comunque non oltre il termine del transito degli atleti.