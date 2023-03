Santarcangelo, mercoledì la Coppi-Bartali. Come cambia la viabilità

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:11 - 20 Marzo 2023

Foto di repertorio.

Mercoledì 22 marzo la seconda tappa della manifestazione ciclistica della “Settimana internazionale Coppi e Bartali” transiterà anche da Santarcangelo: per consentire il passaggio dei ciclisti sono previste alcune modifiche al traffico e alla sosta.



La carovana – tra cui figurano presenze sportive di livello nazionale e internazionale come i vincitori delle recenti edizioni di Tour de France e Giro d’Italia – arriverà da Riccione e, passando da Coriano e Ospedaletto, entrerà nel territorio comunale alle ore 12 circa, transitando per la SP49-Trasversale Marecchia fino a imboccare la strada di Gronda, per poi proseguire in direzione di San Vito lungo via Tosi. Superato il cavalcaferrovia, i ciclisti svolteranno a sinistra su via Vecchia Emilia in direzione di San Mauro Pascoli, uscendo dal territorio comunale alle ore 12,35 circa, rientrando poi per un beve tratto di via Scodella.

Per consentire il passaggio della manifestazione garantendo la massima sicurezza stradale, a partire dalle ore 10,30 e fino alle 13,30 sarà vietata la sosta nel tratto della SP49-Trasversale Marecchia compreso tra le vie Marecchiese e Tomba. Per il tempo strettamente necessario al passaggio dei ciclisti, sarà inoltre vietato il transito in entrambi i sensi di marcia sulla SP49-Trasversale Marecchia, la strada di Gronda e le vie Tosi, Vecchia Emilia e Scodella. L’ordinanza completa è pubblicata sul sito www.comune.santarcangelo.rn.it.