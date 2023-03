‘Tutti a scuola a piedi o in bicicletta’: il comune di misano sostiene la settimana promossa dalla Fiab

Attualità

Misano Adriatico

| 15:10 - 20 Marzo 2023

Consegna attestai piedibus Misano.

Il comune di Misano Adriatico aderisce all’iniziativa “Tutti a scuola a piedi o in bicicletta!”, promossa dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, in programma nella prima settimana di primavera, da oggi fino al 24 marzo.

Grazie alla collaborazione con l’Istituto Comprensivo, l’amministrazione comunale ha rivolto l’invito, a tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie del proprio territorio, a raggiungere la scuola in bicicletta o a piedi.



“È un modo ulteriore per perseguire gli obiettivi della mobilità sostenibile, favorendo comportamenti coerenti con le esigenze dell'ambiente – commenta l’assessore all’ambiente Nicola Schivardi -. Importantissimo è il sostegno della scuola, testimoniato anche dalla recente consegna di attestati agli alunni per la partecipazione all'iniziativa Piedibus. Un grazie anche alle famiglie che in questi anni hanno collaborato al progetto, evitando notevoli emissioni di CO2 nell’aria".

La settimana di primavera FIAB “Tutti a scuola a piedi o in bicicletta!” lancia il conto alla rovescia per l’edizione 2023 di Bimbimbici, in calendario domenica 14 maggio.