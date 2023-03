Rimini, ruba portafogli in libreria, minaccia la sicurezza e tenta di scappare: arrestata

Cronaca

Rimini

| 14:54 - 20 Marzo 2023

Furto portafogli in libreria.

Entra in libreria, sottrae un portafogli dalla borsa di una cliente e scappa con la complice: è finita in manette ieri pomeriggio una cittadina di nazionalità bulgara per il reato di rapina impropria in concorso. La chiamata è arrivata alla Polizia verso le 16 e 30 dai responsabili della sicurezza del centro commerciale ‘Le Befane’: hanno spiegato agli agenti l’accaduto, dopo aver fermato la donna lei si è opposta, spintonando e minacciando l’addetto, ha tentato la fuga, ma è stata bloccata dai poliziotti immediatamente giunti sul posto. Per la donna sono scattate le manette.