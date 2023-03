Misano, riapre il sottopasso di via Grotta. Il sindaco: "Passo importante verso la nuova bretella"

Attualità

Misano Adriatico

| 13:25 - 20 Marzo 2023

Ha riaperto al traffico questa mattina (20 marzo) il sottopasso di via Grotta che era stato chiuso al traffico veicolare per consentire la realizzazione del cavalcavia della nuova bretella della statale 16 per il collegamento veloce tra Misano Adriatico e il casello autostradale di Riccione, oltre che al polo produttivo di Raibano. L'intervento, lo ricordiamo, è a carico di Società Autostrade e rientra nell'ambito della viabilità connessa al lotto 1 della terza corsia nel tratto Rimini Nord – Cattolica dell'Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto.

Questa mattina, alla presenza dei rappresentanti di Società Autostrade, della ditta CBR, del sindaco Fabrizio Piccioni e dei tecnici comunali, il sottopasso è stato riaperto al traffico veicolare in entrambe le direzioni.

"È stato un lavoro abbastanza lungo, che ha vissuto qualche complicazione – commenta il sindaco Piccioni-, ma finalmente siamo riusciti a ristabilire un collegamento indispensabile per il nostro territorio, ripristinando la normale viabilità verso l'entroterra e la zona mare. Un passo importante verso il completamento di un'opera che attendiamo da tempo, la bretella per il collegamento veloce con il casello autostradale di Riccione, che servirà anche ad alleggerire il traffico di attraversamento nelle frazioni dell'entroterra e di farlo passare su una strada più idonee, senza intersezioni e senza incroci".