Verucchio piange la scomparsa di Edo Peruzzi, ultimo reduce della Seconda Guerra Mondiale

Attualità

Verucchio

| 13:19 - 20 Marzo 2023

Edo Peruzzi.

Verucchio piange il suo ultimo reduce della seconda guerra mondiale. Edo Peruzzi, deceduto lo scorso venerdì 17 marzo all’età di 99 anni, era un figlio adottivo della nostra cittadina, in cui si era trasferito dalla Toscana decenni fa insieme alla figlia che si era sposata proprio nel municipio di Piazza Malatesta, ma era entrato a far parte attiva della comunità



Nato a San Miniato in provincia di Pisa il 2 settembre 1924, si era arruolato il 29 agosto 1943 prendendo servizio al Reggimento Genio di Trieste: una settimana più tardi, l’8 settembre, fu però catturato dalle truppe tedesche e rimase internato in Germania per quasi due anni.



Un periodo terribile di prigionia che nel 2011 aveva ricostruito dando alle stampe un libro di una settantina di pagine, con le fotografie dei suoi documenti da militare e ricordi e testimonianze, donato agli amici.



Una volta tornato a casa dalla guerra, si trasferì a Fucecchio e lavorò a lungo nel sindacato a Firenze, prima di spostarsi appunto a Verucchio, dove viveva in via Pavese.



Fino al 2019, al pre Covid, era una presenza immancabile alle celebrazioni del 25 aprile, commemorazioni cui partecipava indossando con orgoglio il fazzoletto tricolore e la medaglia di Volontario della Libertà che gli era stata riconosciuta appuntata sul petto.



L’estremo saluto a Edo Peruzzi sarà celebrato oggi pomeriggio (lunedì 20 marzo) alle 15.30 nella Chiesa Parrocchiale di San Paterniano a Villa Verucchio.