Manichino di Babbo Natale steso nel mezzo di una rotatoria. La segnalazione

Attualità

Rimini

| 12:24 - 20 Marzo 2023

Il Babbo Natale in centro a Rimini.

Vestito di rosso con le mani alzate al cielo, inerme e steso al centro della rotonda tra via XX settembre l'Arco d'Augusto a Rimini. La segnalazione al numero 347 8809485 è arrivata da un lettore di altarimini.it. In tanti si sono fermati questa mattina, lunedì 20 marzo, credendo che si trattasse di una persona bisognosa di aiuto. In realtà l'omino vestito di rosso altri non è che un Babbo Natale abbandonato al centro della strada. Non è dato sapere se si tratti di un manichino caduto da un mezzo di trasporto o, magari, di una qualche goliardata per protestare contro l'arrivo della primavera. Forse il povero 'Babbo' si è attardato con la consegna dei regali natalizi e voleva rimediare per Pasqua e magari le renne, stufe di passare le giornate in volo, lo hanno gettato dalla slitta.







