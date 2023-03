Pattinaggio artistico, Riccione fa il pieno di medaglie al Campionato Nazionale

Sport

| 12:01 - 20 Marzo 2023

Le atlete riccionesi.





Si è concluso domenica 19 marzo a Riccione il Campionato Nazionale Acsi “Città di Riccione” rivolto ad atleti di diverse specialità del pattinaggio artistico, patrocinato dal

Comune di Riccione. Davvero tanti i podi per gli atleti riccionesi: Luca Tamburini festeggia egregiamente il suo diciottesimo anno di età con un importante

oro nella categoria Juniores. Sul podio anche Emma Bucci, Sara Zaghini, Ettore Baistrocchi, Giulia Della Martire. E ancora medaglie da podio per Viola Gabellini,

Benedetta Rastelli, Chloe Battelli, Giulia Picariello, Giulia Ciuffoli, Syria Battelli, Iris Muca, Dalila Schiavi, Alice Ciuffoli, Isabel Battazza e Gianluca Bartolucci.

Anche i quartetti e i gruppi del Pattinaggio Riccione salgono sul podio: quartetto Green Pearl primo classificato nella categoria Promotional Mini Quartet, quartetto Starlight

bronzo categoria Quartetti Junior, quartetto Baby oro categoria Promotional Middle Quartet e argento per il piccolo Gruppo Junior Riccione categoria Promotional Middle

Group.

Tutta Italia ha potuto seguire le gare dal 14 al 19 marzo grazie alla diretta streaming. Il Pattinaggio Riccione esulta come seconda società su 80 presenti da tutta Italia.



Campionati Regionali Fisr a Bologna Nella stessa giornata di domenica le atlete riccionesi gareggiavano a Bologna ai Campionati Regionali di federazione con risultati considerevoli: Giulia Della Martire terza classificata e Aurora Pagnotta sesta nella categoria Esordienti Regionali A. Nella categoria Esordienti Regionali B si distinguono Ambra Morolli, Aurora Morolli, Greta Zaghini e Caterina Leardini.