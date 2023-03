La carta d’identità è falsa: arrestato 53enne a Rimini

Cronaca

Rimini

| 11:46 - 20 Marzo 2023

Si aggirava nei pressi della stazione di Rimini, fermato dai Carabinieri fornisce un documento falso. Un 53enne italiano è stato arrestato in flagranza per l’ipotesi di accusa di false attestazioni a Pubblico Ufficiale. I fatti sono accaduti domenica pomeriggio. I militari della Stazione di Rimini Porto erano impegnati in un servizio di controllo. Hanno fermato l’uomo che ha fornito una carta di identità italiana che non ha convinto i Carabinieri. I controlli hanno permesso di appurare che il documento era falso. Arrestato in flagranza il 53enne verrà processato per direttissima.