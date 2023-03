La Pesca come patrimonio 'immateriale' dell'Unesco: convegno a Rimini

Attualità

Rimini

| 11:39 - 20 Marzo 2023

Si svolgerà martedì 21 marzo a partire dalle 15 al Cinema Fulgor di Rimini, il convegno finale del progetto PCP, Patrimonio Culturale della Pesca.



Con il progetto "Patrimonio culturale della pesca" i Gruppi di Azione Locale della pesca (FLAG) italiani hanno avviato un percorso partecipato per la candidatura del Patrimonio Culturale della Pesca per l'iscrizione alla Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale sostenuta dall'UNESCO.

Percorso che è stato possibile attivare grazie al finanziamento a progetti di cooperazione tra FLAGS del Programma Operativo FEAMP 2014-2020. In occasione del convegno finale verrà presentato il Dossier di Candidatura UNESCO e il Docufilm "Salsedine", un viaggio tra 6 Regioni dell'Adriatico e il Tirreno che racconta passioni ed emozioni che emergono da tanti elementi tipici e caratteristici di chi il mare lo vive ogni giorno.



La giornata, moderata dal giornalista Alberto Mazzotti, vedrà l'introduzione e saluti di Anna Montini (Assessore Transizione Blue Economy Statistica Comune di Rimini), Lorenzo Marchesini (Presidente FLAG Costa dell'Emilia-Romagna), Antonio Gottardo (Presidente FLAG Veneziano) e Leandro Ventura (Dirigente Storico dell'Arte Direttore dell'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale).



A seguire verrà presentato il tesser del docufilm "Salsedine", con la partecipazione del regista Riccardo Stopponi e sceneggiatore Lorenzo Trane, produzione Twister film e sarà inoltre presenti Fabio Abagnato (Responsabile Emilia-Romagna Film Commission - Settore attività culturali, economia della cultura, giovani - Regione Emilia-Romagna)



Chiuderà il pomeriggio una serie di tavole rotonde. Qui il programma