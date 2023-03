Canicross, medaglia d’argento per la coppia sammarinese Paola & Icy

Sport

| 10:40 - 20 Marzo 2023

La partenza di Paola e Icy.

Il 18 e 19 marzo, la Valsassina ha ospitato i Campionati Italiani Csen di Canicross 2023. 160 binomi si sono sfidati sul percorso di 4,2 km nelle tre discipline classiche : canicross, bikejoring e scooter nelle due giornate di gara.

Il binomio sammarinese composto da Paola Carinato e Icy (border collie di 5 anni) ha esordito nella disciplina del bikejoring : è un’attività derivata dal mushing (le escursioni con i cani da slitta) che prevede il traino da parte di uno o più cani di un mezzo su due ruote, in questo caso è una mountain bike per la particolarità del terreno campestre.



La prima prova è stata affrontata dal binomio sammarinese con un handicap non da poco: il filo del cambio della mtb si è lacerato non consentendo l’uso delle marce. Nonostante l’imprevisto, Paola&Icy ottengono il terzo miglior tempo, ma con un distacco di 2 minuti dalle prime due. Riparato il mezzo, la seconda prova è stata affrontata con ottimismo. Il binomio sammarinese conferma il terzo posto : è medaglia di bronzo storica. “ Questo campionato mi ha riservato un tripudio di emozioni. Gareggiare con Icy, che è riuscito a far la differenza nonostante una bici rotta, è un’esperienza unica. Ammetto che sul podio mi sono commossa. Questa medaglia di bronzo è di Icy, di me che ci ho creduto fin dall’inizio, delle mie handler, della mia famiglia che mi asseconda e sostiene nei momenti difficili e dei sponsor che mi sostengono”.